2020-05-07T05:04:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Трафик въезда автотранспорта в Томскую область упал в пять раз

После введения ограничений на въезд и выезд из региона томичи стали реже покидать город
Елена Реутова
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Томичи активно выезжают на дачи, но регион не покидаютТомичи активно выезжают на дачи, но регион не покидаютФото: из открытых источников
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Накануне майских праздников Региональный оперативный штаб сообщил о введении ограничения на въезд и выезд из Томской области. Всего за несколько дней действия этого правила количество въезжающих в регион автомобилей упало в пять раз: с 1,5 тысяч в сутки до 300 единиц автотранспорта. Это данные по всем автомобильным въездам в Томскую область.

- Это только те машины, которые перевозят разные грузы, в том числе строительные материалы и продукты, — прокомментировал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Однако в целом нарушений режима было выявлено немало. Только в выходные и праздничные дни с 1 по 5 мая правоохранительные органы Томской области зарегистрировали 1144 случая несоблюдения действующего в регионе режима всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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