2020-05-06T21:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 7 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 160

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 7 мая 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 162 случая заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 162 случая заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 7 мая, в Томской области зафиксировано 160 случаев COVID-19. Из них 13 – вчера. С признаками ОРВИ госпитализированы девять человек: трое — в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти № 2 Томска, шестеро – в инфекционное отделение больницы № 3. Четверо находятся на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, симптомов заболевания у них нет.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев сообщил, что все заболевшие – контактные с теми, кому диагноз коронавирусной инфекции подтвержден ранее.

Сегодня лечение в стационарах проходят 80 пациентов с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 46 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 393 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 22 083 исследования.

В Томской области зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусом: 117 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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