2020-05-06T14:07:22+03:00
Происшествия

В районе Томской области полицейские нашли растратчицу

Женщина подозревается по факту растраты денежных средств
ИГОРЬ ТЮРИН
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Чужие деньги так и манятЧужие деньги так и манятФото: из открытых источников
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Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Шегарскому району установлена подозреваемая по факту растраты денежных средств.

По предварительной информации, местная жительница, являясь начальником отдела одного из предприятий, используя свое служебное положение, в период времени с марта по ноябрь 2019 года систематически совершала хищения вверенных денежных средств, присваивая их себе и распоряжаясь по собственному усмотрению.

Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Следственными органами ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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