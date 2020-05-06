В районе Томской области полицейские нашли растратчицу
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Шегарскому району установлена подозреваемая по факту растраты денежных средств.
По предварительной информации, местная жительница, являясь начальником отдела одного из предприятий, используя свое служебное положение, в период времени с марта по ноябрь 2019 года систематически совершала хищения вверенных денежных средств, присваивая их себе и распоряжаясь по собственному усмотрению.
Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей.
Следственными органами ОМВД России по Шегарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU