В Томской области местный житель обвиняется в хищении денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны

6 Май 2020 2020-05-06T13:12:02+03:00

Жадность превыше всего для некоторых людей Фото: из открытых источников

Северчанин воспользовался ошибкой пожилого человека и теперь предстанет перед судом

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Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя ЗАТО г. Северск в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного материального ущерба потерпевшему).

По версии следствия, обвиняемый, имея не снятую и не погашенную судимость за совершение преступлений против личности и против собственности, в период с августа 2019 по февраль 2020 года похитил с открытого в одном из банков счета ветерана Великой Отечественной войны принадлежащие тому денежные средства.

Потерпевший при оформлении банковской карты допустил ошибку, указав неверную цифру в номере телефона, к которому была привязана его карта. Тем самым ошибочно указал номер телефона обвиняемого, который понял ситуацию и воспользовался ею.

Мужчина стал посредством направления смс-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту, а также получать денежные средства путем автоматического перевода с указанного банковского счета на свой собственный счет сотового оператора.

Общая сумма похищенных таким образом денежных средств составила более 53 тысяч рублей, что является значительным материальным ущербом для потерпевшего.

Обвиняемый содержится под стражей. В ходе следствия он полностью признал себя виновным.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU