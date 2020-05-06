В Томске к юбилею Победы во дворах ветеранов войны высадят яблони

6 Май 2020 2020-05-06T12:04:03+03:00

А также пожилые фронтовики смогут послушать концерт, не выходя из дома

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С 7 по 9 мая на территории города будут высажены саженцы яблонь во дворах, где живут участники Великой Отечественной войны.

Акция «Яблони в цвету» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По поручению мэра Томска, сотрудники районных администраций оказывают адресную помощь, наводят порядок во всех дворах, где живут ветераны, озеленяют их.

В частности, яблони будут высажены в Академгородке, на ул. Лебедева, Крылова, Тверской, Алтайской, Кулагина, Трамвайной, пр. Фрунзе и по ряду других адресов.

Яблони не случайно выбраны для озеленения – эти деревья неприхотливы, адаптированы к сибирским климатическим условиям, обладают морозостойкими качествами, дают обильное цветение и не требуют особого ухода. При этом ветераны смогут каждую весну любоваться цветущими деревьями.

– В год 75-летия Великой Победы мы подготовили также адресные поздравления для всех наших ветеранов. Волонтеры уже разносят открытки труженикам тыла. А участников войны поздравляют творческие бригады из профессиональных артистов, педагогов детских школ искусств, – рассказал мэр Томска Иван Кляйн. – На ретро-автомобилях они приезжают во двор ветерана и исполняют любимые песни военных лет: «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы». Такой импровизированный концерт можно слушать с балкона или из окна квартиры, не нарушая режим самоизоляции. В минувшие выходные первые ветераны уже получили именные музыкальные поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU