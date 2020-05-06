Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик

6 Май 2020 2020-05-06T11:21:23+03:00

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Загрязнение микропластиком водных систем – одна из наиболее острых проблем планеты. В ее изучении большинство исследований сконцентрированы на анализе изменений, которые происходят в морях и мировом океане. Пресные водоемы остаются необследованными, поэтому ученые БИ ТГУ решили обратить внимание на крупнейшую реку России – Обь, которая может выступать одним из самых значимых путей переноса микропластика в Арктику. Исследования томских биологов помогут выяснить, как происходит накопление и распространение отравляющих частиц и может ли экосистема очищаться от них самостоятельно.

Микропластик – любой тип пластикового фрагмента размером от 5 мм и меньше, что позволяет ему проникать в организм большинства живых существ. В природе чаще всего встречается «вторичный» микропластик – продукт распада пластиковых бутылок, полиэтиленовой упаковки и других пластиковых изделий. Вред окружающей среде обусловлен выделением токсических веществ (стирол, формальдегид, фенол, уретан), выделяемых в процессе разложения. Период разложения пластика – несколько сотен лет.

– Для водных объектов загрязнение продуктами распада пластика стоит особенно остро, поскольку срок разложения пластиковых материалов в воде еще дольше, чем в почве, – объясняет руководитель проекта, учёный БИ ТГУ Юлия Франк. – Пресные водоемы на предмет содержания микропластика практически не изучены, однако именно реки играют очень важную роль в транспортировке загрязнителя. Сейчас он обнаруживается повсюду, даже там, где нет людей.

В рамках нового проекта будет изучено распространение частиц микропластика в воде и донных отложениях Обского бассейна. Для этого исследователи проведут отбор и анализ проб воды и донных отложений в широтном отрезке средней Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU