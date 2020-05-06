2020-05-06T11:21:23+03:00
Умный город

Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик

Исследователи проведут отбор и анализ проб воды и донных отложений сибирской реки
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Изучая вред микропластика для рек планетыИзучая вред микропластика для рек планетыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Загрязнение микропластиком водных систем – одна из наиболее острых проблем планеты. В ее изучении большинство исследований сконцентрированы на анализе изменений, которые происходят в морях и мировом океане. Пресные водоемы остаются необследованными, поэтому ученые БИ ТГУ решили обратить внимание на крупнейшую реку РоссииОбь, которая может выступать одним из самых значимых путей переноса микропластика в Арктику. Исследования томских биологов помогут выяснить, как происходит накопление и распространение отравляющих частиц и может ли экосистема очищаться от них самостоятельно.

Микропластик – любой тип пластикового фрагмента размером от 5 мм и меньше, что позволяет ему проникать в организм большинства живых существ. В природе чаще всего встречается «вторичный» микропластик – продукт распада пластиковых бутылок, полиэтиленовой упаковки и других пластиковых изделий. Вред окружающей среде обусловлен выделением токсических веществ (стирол, формальдегид, фенол, уретан), выделяемых в процессе разложения. Период разложения пластика – несколько сотен лет.

– Для водных объектов загрязнение продуктами распада пластика стоит особенно остро, поскольку срок разложения пластиковых материалов в воде еще дольше, чем в почве, – объясняет руководитель проекта, учёный БИ ТГУ Юлия Франк. – Пресные водоемы на предмет содержания микропластика практически не изучены, однако именно реки играют очень важную роль в транспортировке загрязнителя. Сейчас он обнаруживается повсюду, даже там, где нет людей.

В рамках нового проекта будет изучено распространение частиц микропластика в воде и донных отложениях Обского бассейна. Для этого исследователи проведут отбор и анализ проб воды и донных отложений в широтном отрезке средней Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпиада «Прорыв» для будущих магистрантов Томского политеха пройдет в дистанционном режиме
Погода изменилась: майские выходные в Томской области прошли без лесных пожаров
В районе Томской области полицейские нашли растратчицу
Губернатор Томской области назначил нового директора асиновского техникума
В Томской области местный житель обвиняется в хищении денег с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны
В Томске подрядчик начал разработку проекта капремонта доходного дома купца Деева
В Томске к юбилею Победы во дворах ветеранов войны высадят яблони
За пять дней мая томичи более 1000 раз нарушили режим всеобщей самоизоляции
Биологи Томского госуниверситета проверят Обь на пластик
Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ
Коронавирус в Томске: стало известно о 13 новых случаях заражения COVID-19
В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате
Москва-Томск: рейс отменяется
ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»