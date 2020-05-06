Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ

6 Май 2020 2020-05-06T10:55:26+03:00

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С 1 по 9 мая в городах и селах страны пройдет Всероссийская акция «#ОКНА_ПОБЕДЫ», посвященная 75-летию Великой Победы. В ее рамках все желающие могут сказать «Спасибо!» ветеранам, почтить память героев войны, украсив окна своих квартир и домов тематическими рисунками.

- Для участия в акции, используя трафареты, кисти, краски, фломастеры или мелки нужно сделать рисунок или аппликацию на военную тему, в том числе по мотивам книг и кинофильмов. Также можно отразить на рисунке участие своих родных в Великой Отечественной войне, использовать в рисунке символы Победы (салют, гвоздики, Георгиевская лента, журавли и др.).- отмечают организаторы акции. Уточняется, что для оформления окон также можно использовать изображения, которые размещены на странице проекта.

Фотографии украшенного окна со словами благодарности ветеранам необходимо выложить в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. К акции могут присоединиться любые государственные и муниципальные учреждения, предприятия, торговые центры и магазины, образовательные и общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU