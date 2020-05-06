2020-05-06T10:16:31+03:00
Общество

В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате

Виртуальное шествие будет транслироваться в Интернете, по ТВ и на медиаэкранах
Алиса Селезнева
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Каждый год "Бессмертный полк" объединяет миллионы людей по всему миру.Каждый год "Бессмертный полк" объединяет миллионы людей по всему миру.Фото: из открытых источников
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Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в виде виртуального шествия. Такое решение организаторы акции приняли в связи с эпидемиологической ситуацией.

Принять участие в виртуальном шествии может каждый. Для этого необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайтах «Бессмертный полк – онлайн», проекта «Банк памяти» или в приложениях в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Из этой базы автоматически будет создан видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Загрузить фотографии можно в период с 28 апреля по 9 мая.

Трансляция онлайн-шествия пройдет в День Победы в интернете, по телевидению и на медиаэкранах. По словам организаторов, это позволит людям «пройти» вместе с портретами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, в 2013 году она стала всероссийской. Ежегодно в ней участвуют миллионы жителей России и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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