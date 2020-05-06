ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
На днях был опубликован международный рейтинг Round University Ranking (RUR). По его итогам Томский государственный архитектурно-строительный университет признан лучшим профильным вузом среди строительных учебных заведений мира – сообщила сегодня пресс-служба университета.
- Томский государственный архитектурно-строительный университет в рейтинге этого года занял 36-е место среди вузов России по финансовой устойчивости, 55- е место в России по интернационализации. В общем рейтинге ТГАСУ занимает 57-е место среди вузов России и 740-е среди мировых университетов. - говорится в сообщении.
Round University Ranking (RUR) – это мировой рейтинг университетов, который измеряет ведущие вузы мира по 20 индикаторам и четырем ключевым направлениям (обучение, исследования, интернационализация и финансовая устойчивость). В рейтинге этого года приняли участие 829 вузов из 80 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU