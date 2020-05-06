2020-05-06T09:05:19+03:00
Общество

Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»

Жители региона могут поддержать проект интернет- голосованием
Алиса Селезнева
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В рамках маршрута туристы познакомятся с самыми красивыми местами Томской области.В рамках маршрута туристы познакомятся с самыми красивыми местами Томской области.Фото: из открытых источников
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В 2020 году на соискание национальной туристической премии «Хрустальный компас» выдвинуто более 240 проектов и достижений из 15 стран мира и 59 регионов России. Томская область в номинации «Лучший региональный проект» заявила маршрут Томского отделения Русского географического общества «Золотое кольцо Сибири» (Открываем Сибирь).

- До 31 мая на сайте премии проходит интернет-голосование за лучший проект в номинации «Признание общественности». Пользователи могут проголосовать за любое количество проектов, но только один раз в сутки. По ссылке можно отдать свой голос за проект «Золотое кольцо Сибири». – сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, Томское отделение РГО ведет работу по созданию единого познавательного маршрута по Сибири, начиная с 2016 года. Проект охватывает Томскую, Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Алтайский и Красноярский края, и реализуется при поддержке Полномочного представителя Президента в СФО Сергея Меняйло.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года эксперты РГО организовали пилотную экспедицию (технический тур) по маршруту. Участники побывали на Байкале, пересекли на катере Телецкое озеро, прошли через экстремальный горный перевал Алтая, участвовали в обрядах тувинских шаманов и познакомились с разнообразной гастрономией народов Сибири.

Национальная премия «Хрустальный компас» — престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время ее проведения (с 2012 года) на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира. В разное время его обладателями становились Фёдор Конюхов, Фредерик Паулсен, National geographic society, МГУ им. Ломоносова и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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