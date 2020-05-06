Именные поздравления с юбилеем Победы от Президента получат около пяти тысяч томичей

6 Май 2020 2020-05-06T08:33:18+03:00

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Накануне Дня Победы сотрудники «Почты России» доставят жителям Томской области около пяти тысяч персональных поздравлений от президента Российской Федерации Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. На лицевой стороне поздравительной открытки от главы государства размещены кадры военной фотохроники, на оборотной — фрагмент фотографии Николая Ситникова «Салют на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне».

- Основная задача «Почты России» — вручить поздравления всем получателям без исключения. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку с согласованием даты и времени. Если окажется, что получатель переехал, «Почта России» выяснит его новый адрес и перенаправит письмо.- говорится в сообщении пресс-службу ведомства.

В нем также отмечается, что для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности получателей при доставке поздравлений, предусмотрено их бесконтактное вручение, без росписи в получении. Письма с поздравлениями президента РФ перевозят в герметичных емкостях, которые исключают контакты отправлений с людьми вне сортировочных центров. Все почтовые работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU