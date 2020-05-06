Власти Томской области намерены ужесточить торговлю спиртным в многоэтажках

6 Май 2020 2020-05-06T08:15:08+03:00

Любители опрокинуть рюмку-другую уже не будут чувствовать себя «как дома». Фото: из открытых источников

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С 5 мая 2020 года в России вступили в силу поправки, устанавливающие дополнительные требования к заведениям общественного питания. Изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Отныне по федеральному закону розничная продажа алкоголя в пунктах общепита, расположенных в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях, разрешается, когда в баре или закусочной есть зал обслуживания площадью не менее 20 квадратных метров. Как пояснил председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев, если нарушения не будут устранены, продажа алкоголя в точке общественного питания должна быть прекращена. За нарушения предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

– Администрация региона поддерживала принятие данного закона: жители регулярно жалуются на так называемые «наливайки» на первых этажах многоквартирных домов, которые по факту оказываются магазинами, где круглосуточно продается алкоголь, а значит, создается угроза общественному порядку, – сказал А. Деев. – Региональные власти вправе ввести дополнительные ограничение на продажу алкоголя в таких заведениях, вплоть до полного ее запрета.

По словам председателя комитета, в Томской области создана рабочая группа из представителей региональной администрации и депутатов Законодательной Думы, которая рассмотрит возможность увеличения регламентируемой новым законом площади зала обслуживания. Контроль над исполнением данного федерального закона будут осуществлять комитет по лицензированию, региональное управление Роспотребнадзора и органы правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU