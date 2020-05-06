2020-05-06T08:15:08+03:00
Общество

Власти Томской области намерены ужесточить торговлю спиртным в многоэтажках

Владельцы рюмочных в жилых домах обязаны устранить нарушения в продаже алкоголя
Антонина Ленская
Поделиться:
Любители опрокинуть рюмку-другую уже не будут чувствовать себя «как дома».Любители опрокинуть рюмку-другую уже не будут чувствовать себя «как дома».Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 5 мая 2020 года в России вступили в силу поправки, устанавливающие дополнительные требования к заведениям общественного питания. Изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Отныне по федеральному закону розничная продажа алкоголя в пунктах общепита, расположенных в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях, разрешается, когда в баре или закусочной есть зал обслуживания площадью не менее 20 квадратных метров. Как пояснил председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев, если нарушения не будут устранены, продажа алкоголя в точке общественного питания должна быть прекращена. За нарушения предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

– Администрация региона поддерживала принятие данного закона: жители регулярно жалуются на так называемые «наливайки» на первых этажах многоквартирных домов, которые по факту оказываются магазинами, где круглосуточно продается алкоголь, а значит, создается угроза общественному порядку, – сказал А. Деев. – Региональные власти вправе ввести дополнительные ограничение на продажу алкоголя в таких заведениях, вплоть до полного ее запрета.

По словам председателя комитета, в Томской области создана рабочая группа из представителей региональной администрации и депутатов Законодательной Думы, которая рассмотрит возможность увеличения регламентируемой новым законом площади зала обслуживания. Контроль над исполнением данного федерального закона будут осуществлять комитет по лицензированию, региональное управление Роспотребнадзора и органы правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи могут выразить благодарность ветеранам через #ОКНА_ПОБЕДЫ
Коронавирус в Томске: стало известно о 13 новых случаях заражения COVID-19
В День Победы «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате
Москва-Томск: рейс отменяется
ТГАСУ вошел в число лучших строительных университетов мира по данным международного рейтинга
Маршрут по Сибири, разработанный томичами, номинирован на географический «Оскар»
Именные поздравления с юбилеем Победы от Президента получат около пяти тысяч томичей
Власти Томской области намерены ужесточить торговлю спиртным в многоэтажках
Должников, разыскиваемых судебными приставами, в Томской области стало больше
"День Победы" на родном языке: томичей призывают присоединиться ко всероссийской акции
Капитальный ремонт дворовых территорий начался в Томске
Более трех тысяч недостающих адресных табличек появились на домах в Томске
Томскую область освободили от выплаты федеральных бюджетных кредитов до конца года
Томская область получит 23 млн рублей на поддержку бизнеса из резервного фонда
Коронавирус в Томске, последние новости на 6 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 147
Иван Деев: "Основная причина заражения - нарушение режима самоизоляции"
Коронавирус в Томске: стало известно о 19 новых случаях заражения COVID-19
Пенсионерка из Томской области разоблачила мошенника, представившегося ее «внуком»
Томскстат подсчитал средние цены на продукты питания в сибирских «столицах»
ТУСУР существенно улучшил положение в международном рейтинге RUR
Двое человек погибли в ДТП на трассе в Томской области
Накануне Дня Победы в томских дворах проходят персональные концерты для ветеранов
Коронавирус в Томске, последние новости на 5 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 147
Томичи смогут оформить пособие по безработице в МФЦ
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В Науке, Северном городке и на Дербышевского в Томске появятся новые скверы