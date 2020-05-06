2020-05-06T07:55:29+03:00
Общество

Должников, разыскиваемых судебными приставами, в Томской области стало больше

По сравнению с прошлым годом, число розыскных дел возросло почти на четверть
Алиса Селезнева
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Среди должников значительную часть составляют неплательщики алиментов.Среди должников значительную часть составляют неплательщики алиментов.Фото: из открытых источников
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За три месяца 2020 года сотрудниками УФССП по Томской области заведено 430 розыскных дел на жителей региона. Это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года – сообщила в среду пресс- служба регионального управления службы судебных приставов.

Всего, с учетом дел, заведенных в прошлом году, на исполнении в Службе в первом квартале 2020 года находилось 1 159 разыскных дел. Из них около 20% были прекращены в связи с розыском должников и их имущества. В числе найденных неплательщиков – 102 человека, задолжавших алименты своим детям.

- После нахождения должника приставы возобновляют работу по взысканию с него денежных средств. В рамках розыска алиментщиков производится работа по признанию должников безвестно отсутствующими. В случае, если местонахождение гражданина невозможно установить, приставы рекомендуют взыскателям обратиться в суд с иском о признании должника безвестно отсутствующим и назначении пенсии по потере кормильца. Судом принимается во внимание факт проведения разыскных мероприятий более одного года в отношении должника. Фактически приставы предоставляют доказательную базу в пользу взыскателя в судебном процессе. – говорится в сообщении ведомства.

В первом квартале 2020 года взыскателями подано два заявления в суд о признании должника безвестно отсутствующим. По одному из них иск удовлетворен, второе заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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