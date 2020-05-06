2020-05-06T08:30:23+03:00
Общество

"День Победы" на родном языке: томичей призывают присоединиться ко всероссийской акции

Поздравить ветеранов можно не нарушая самоизоляции
Елена Реутова
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Спеть главную песню Победы томичей призывают на своих балконахСпеть главную песню Победы томичей призывают на своих балконахФото: Из открытых источников
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В День Победы в 19.00 эфиры основных телевизионных и радиоканалов прервутся на минуту молчания, по окончании которой ведущие предложат телезрителям и радиослушателям выйти на балконы или встать у окон, в том числе, с фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. Ведущие также предложат исполнить песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Каждый житель страны может спеть ее на родном языке, скачав художественный перевод на любой из языков народов России на сайте «Диктант Победы» (в разделе «День Победы на всех языках»).

- Победу в самой страшной войне одержал советский солдат. Под красными знаменами Родины сражались представители десятков национальностей. Большинство из них живут в Томской области и каждый год вместе отмечают День Победы. Из-за эпидемиологической ситуации мы проведем день 9 Мая дома, но обязательно поздравим ветеранов, своих близких и споем главную песню страны в ее главный праздник. У представителей многих народов нашей области есть возможность исполнить «День Победы» на родном языке, – призвал председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов.

Отметим, что к участию во всероссийской акции уже присоединился ряд томских национальных диаспор. Их руководители призывают своих членов записать видеоролики с исполнением песни «День Победы» на родном языке и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хештегом #гимнпобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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