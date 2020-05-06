2020-05-06T06:57:33+03:00
Общество

Капитальный ремонт дворовых территорий начался в Томске

Территории для будущего ремонта определяются районными администрациями на основании потребностей и пожеланий жителей
Елена Реутова
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В порядок будет приведен целый кварталВ порядок будет приведен целый квартал
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В Томске началась кампания по капитальному ремонту дворовых территорий. Согласно планам районных администраций, этим летом планируется капитально отремонтировать около 25 дворовых территорий, 22 внутриквартальных проезда и 4 лестничных спуска. Еще на 7 внутриквартальных проездах запланировано провести текущий ямочный ремонт.

Как пояснили в мэрии, территории для будущего ремонта определяются районными администрациями на основании потребностей и пожеланий жителей. Так, в Кировском районе Томска в план капитального ремонта 2020 года попали 8 дворовых территорий, 6 внутриквартальных проездов и 2 лестничных спуска.

На сегодняшний день уже заключены контракты и определены подрядчики на ремонт 4-х дворов. В конце апреля начались ремонтные работы возле домов по адресу: Дзержинская 24 и 24а. На площадку было завезено несколько машин плодородного грунта для отсыпки новых газонов, тротуарная плитка для укладки пешеходных дорожек. Согласно проекту, в центре двора будет спроектирована современная зона отдыха для жителей с лавочками и клумбами.

Также уже проведены аукционы на ремонт дворов по адресам: ул. Кузнецова, 27, 29, Студенческая, 10а и придомовую территорию по адресу: ул. Волынова, 2 в поселке Дзержинское. Еще 4 двора запланировано отремонтировать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе «Формирование современной городской среды»: Карташова, 31а, Дзержинского, 31а, 33, Вершинина, 68 и Московский тракт, 70/1. Муниципальные контракты на ремонт этих 4-х объектов будут размещены на аукционе в ближайшее время.

Кроме того, в текущий благоустроительный сезон в Кировском районе запланировано провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов между домами по ул. Киевская, 109/4, 109/3, 109/2 и 109/1, и проезды вдоль жилых домов ул. Елизаровых, 43, 51, 53, пер. Нахимова,2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 10/1, 12/1, пр. Кирова, 64. Таким образом, в порядок планируется привести целый квартал, ограниченный улицами Шевченко, пер. Нахимова и площадью Томск-1. Для проведения этих работ уже определены подрядные организации и заключены контракты. В Кировском районе также запланировано отремонтировать две лестницы - возле дома по ул. Мокрушина, 24 и на пер. Ботанический, 16/3. Подрядчики будут определены в ближайшее время.

Работы уже начались по нескольким адресам Фото: из открытых источников

Работы уже начались по нескольким адресамФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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