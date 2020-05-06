2020-05-06T06:22:36+03:00
Общество

Более трех тысяч недостающих адресных табличек появились на домах в Томске

Собственники сделали это по настоянию администрации города
Елена Реутова
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Адресные таблички облегчают работы экстренных службАдресные таблички облегчают работы экстренных службФото: из открытых источников
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Согласно установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда таблички с ясно различимыми названиями улиц, площадей, переулков и т.д., должны быть на всех угловых домах, находящихся на пересечении улиц. Отсутствие указателей с наименованиями улиц и номерами домов является нарушением Правил содержания фасадов и Правил благоустройства.

Районные администрации вместе с сотрудниками «Санитарной милиции» и студентами-волонтерами инвентаризировали жилой фонд и выдали собственникам уведомления о необходимости привести в порядок адресное хозяйство. По настоянию мэрии томичи – собственники жилых домов, офисных зданий, торговых объектов, размещают на фасадах отсутствующие адресные таблички.

На сегодняшний день недостающие адресные таблички на своих домах установили более трех тысяч собственников в областном центре. Жители двух районов – Октябрьского и Советского - полностью устранили замечания администрации и разместили более 1500 указателей. В Кировском и Ленинском эта работа продолжается.

Как отмечалось ранее, в Томске расположено более 24 тыс. жилых домов. Отсутствие табличек при этом значительно затрудняет работу экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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