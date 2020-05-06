Томскую область освободили от выплаты федеральных бюджетных кредитов до конца года

6 Май 2020 2020-05-06T06:02:47+03:00

Высвободившиеся средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий эпидемии Фото: из открытых источников

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое освобождает регионы от выплат в 2020 году бюджетных кредитов в федеральную казну.

Постановление корректирует порядок платежей в последующие годы. Так, в 2021–2024 годах регионы будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

- Правительство приняло абсолютно верное решение, освободив регионы от выплат по бюджетным кредитам, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Высвободившиеся средства мы направим на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий эпидемии. В первую очередь, деньги пойдут на адресную помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, поддержку предприятий, которые стремятся сохранить рабочие места и социальные гарантии.

Томский губернатор поручил своим заместителям Александру Феденёву и Андрею Антонову подготовить предложения по перераспределению бюджетных средств и адресной поддержке населения и экономики.

На апрель общая сумма долга Томской области по федеральным бюджетным кредитам составляет 13 миллиардов 547 миллионов рублей (для сравнения: долг Новосибирской области – 29,9 млрд рублей, Красноярского края – 21,9 млрд рублей, Омской области – 21,8 млрд. рублей, Кемеровской области – 14,9 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU