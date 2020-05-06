Томская область получит 23 млн рублей на поддержку бизнеса из резервного фонда

6 Май 2020 2020-05-06T05:02:24+03:00

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Согласно распоряжению Правительства России, Томская область получит почти 23 млн рублей из госбюджета на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии COVID-19. Решение о том, как распределить эту сумму, должны принять сами региональные власти, сообщила во вторник пресс-служба федерального Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году выделяется 2 млрд рублей. Средства пойдут на неотложные меры по поддержке предприятий МСП «в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации должны получить не менее 400 компаний.

Напомним, в середине марта кабинет министров представил первый пакет мер по поддержке экономики России. Власти решили создать антикризисный фонд на 300 млрд рублей. Помимо этого, был создан список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей.

В середине апреля президент Владимир Путин объявил о новых мерах, которые включают безвозмездное выделение средств малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях для выплат зарплат сотрудникам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что готовятся новые меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU