2020-05-05T21:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 6 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 147

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 6 мая 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 149 случаев заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 149 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 6 мая, в Томской области зафиксировано 147 случаев COVID-19. Из них 19 – вчера. 12 человек госпитализированы с признаками ОРВИ в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти N 2 Томска, четверо – в инфекционное отделение больницы №3. Трое находятся на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, симптомов заболевания у них нет.

- Основная причина инфицирования – нарушение режима самоизоляции. Источниками заболевания стали контакты с друзьями и родственниками, не проживающими совместно. Среди тех, кому диагностирован COVID-19, восемь человек из группы риска по возрасту (старше 60 лет), в том числе имеющие хронические заболевания. Они госпитализированы в стационары, – сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Сегодня лечение в стационарах проходят 74 пациента с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 49 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

В Томской области зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом: 104 человека находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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