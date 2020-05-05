Иван Деев: "Основная причина заражения - нарушение режима самоизоляции"

5 Май 2020 2020-05-05T11:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев рассказал, какая причина заражения является основной:

- Основная причина инфицирования – нарушение режима самоизоляции. Источниками заболевания стали контакты с друзьями и родственниками, не проживающими совместно. Среди тех, кому диагностирован COVID-19, восемь человек из группы риска по возрасту (старше 60 лет), в том числе имеющие хронические заболевания. Они госпитализированы в стационары, – сообщил он

Сегодня лечение в стационарах проходят 74 пациента с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).

Напомним, сегодня в Томске было выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU