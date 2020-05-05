Пенсионерка из Томской области разоблачила мошенника, представившегося ее «внуком»

5 Май 2020 2020-05-05T10:01:10+03:00

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Как сообщает УМВД по Томской области, на днях жительнице Северска позвонил «внук», который жалобным голосом сообщил, что попал в беду: «Баба, я убил человека!». –

- Звонивший сказал, что находится в отделении полиции. Женщина уточнила в каком отделении? Тогда звонивший передал трубку «следователю». Пенсионерка снова начала расспрашивать: в каком городе находится отделение, фамилию сотрудника, что точно произошло. На другом конце провода стали нервничать, не смогли ответить на вопросы женщины и положили трубку. После телефонного разговора бдительная пенсионерка связалась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Внук похвалил бабушку за то, что она не дала мошенникам ввести себя в заблуждение. – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Полицейские предупреждают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили злоумышленники. При поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, необходимо положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц!

ИСТОЧНИК KP.RU