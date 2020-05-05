2020-05-05T10:01:10+03:00
Общество

Пенсионерка из Томской области разоблачила мошенника, представившегося ее «внуком»

Мнимый «родственник» утверждал, что убил человека и находится в полиции
Алиса Селезнева
Поделиться:
Бдительная пенсионерка не дала себя обмануть.Бдительная пенсионерка не дала себя обмануть.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как сообщает УМВД по Томской области, на днях жительнице Северска позвонил «внук», который жалобным голосом сообщил, что попал в беду: «Баба, я убил человека!». –

- Звонивший сказал, что находится в отделении полиции. Женщина уточнила в каком отделении? Тогда звонивший передал трубку «следователю». Пенсионерка снова начала расспрашивать: в каком городе находится отделение, фамилию сотрудника, что точно произошло. На другом конце провода стали нервничать, не смогли ответить на вопросы женщины и положили трубку. После телефонного разговора бдительная пенсионерка связалась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Внук похвалил бабушку за то, что она не дала мошенникам ввести себя в заблуждение. – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Полицейские предупреждают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили злоумышленники. При поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, необходимо положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Деев: "Основная причина заражения - нарушение режима самоизоляции"
Коронавирус в Томске: стало известно о 19 новых случаях заражения COVID-19
Пенсионерка из Томской области разоблачила мошенника, представившегося ее «внуком»
Томскстат подсчитал средние цены на продукты питания в сибирских «столицах»
ТУСУР существенно улучшил положение в международном рейтинге RUR
Двое человек погибли в ДТП на трассе в Томской области
Накануне Дня Победы в томских дворах проходят персональные концерты для ветеранов
Коронавирус в Томске, последние новости на 5 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 147
Томичи смогут оформить пособие по безработице в МФЦ
Коронавирус в Томске: стало известно о 9 новых случаях заражения COVID-19
В Науке, Северном городке и на Дербышевского в Томске появятся новые скверы