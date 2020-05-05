2020-05-05T09:43:59+03:00
Экономика

Томскстат подсчитал средние цены на продукты питания в сибирских «столицах»

Как выяснилось, в Томске самое дешевое сливочное масло, но дорогая говядина
Антонина Ленская
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На фоне других сибирских центров Томск обычно выглядит «ценовым середнячком».На фоне других сибирских центров Томск обычно выглядит «ценовым середнячком».Фото: из открытых источников
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Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в центральных городах регионов Сибирского федерального округа по состоянию на конец апреля 2020 года. Томск выделяется по двум позициям: здесь оказалось самое дешевое сливочное масло – в среднем 472,94 руб. за килограмм, зато дороже всего говядина – 368,55 руб. При этом говядина традиционно дешевле в Кызыле (Республика Тыва) – 310,48 руб./кг, а вот масло дорогое в Иркутске – 662,54 руб.

Средние цены на продовольственные товары в «столицах» регионов СФО сложились следующим образом. Кемерово лидирует с относительно низкими ценами на хлебобулочные изделия (38,26 руб./кг), охлажденную курятину (134,23 руб./кг) и вареную колбасу (352,50 руб./кг). Правда, излюбленная россиянами гречка здесь дороже всего – 77,81 руб. за килограмм, а в Омске она дешевле на 10 руб. В Томске в конце апреля крупа-ядрица стоила 76,45 руб. за кило.

Десяток яиц и килограмм сметаны дешевле всего в Барнауле (соответственно 169,64 руб. и 54,25 руб.). Наиболее дороги эти продукты в Иркутске (290,72 руб. и 66,36 руб.), а также сахар-песок и картофель. Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в Омске стоит 47,76 руб. за литр, в Абакане куда дороже – 67,01 руб., а в Томске – в среднем 60,38 руб.

В список основных продуктов питания входит также хлеб из ржаной и/или смешанной муки. Как подсчитали статистики, в Омске килограмм хлебушка обойдется в 46,77 руб., в Красноярске – уже в 72,83 руб., а в Томске он стоит 59,26 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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