2020-05-05T08:53:22+03:00
Общество

ТУСУР существенно улучшил положение в международном рейтинге RUR

В списке мировых университетов томский вуз поднялся на 113 пунктов
Антонина Ленская
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За последний год заметно увеличилось цитирование ученых ТУСУРа в международной базе Scopus.За последний год заметно увеличилось цитирование ученых ТУСУРа в международной базе Scopus.Фото: из открытых источников
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По сравнению с результатами 2019 года в международном рейтинге университетов Round University Ranking ТУСУР поднялся на 113 пунктов, заняв 653-е место. Среди российских вузов Томский университет управления и радиоэлектроники вошел в топ-40, поднявшись на 27 пунктов и заняв 32-е место.

– Особенно значимым для исследовательского, предпринимательского университета является существенный рост «международной исследовательской репутации», связанный с кратным увеличением цитирования и публикаций в известной международной базе Scopus за последний год, – отметил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. – Речь идет, в первую очередь, о повышении качества статей, поскольку рост числа цитирований связан, прежде всего, с этим фактором.

В актуальном международном рейтинге университетов RUR томский вуз улучшил показатели по всем укрупненным направлениям: качеству преподавания и исследований, уровню интернационализации и финансовой устойчивости. При этом ТУСУР вновь продемонстрировал высокие позиции по критерию «Доля иностранных студентов», заняв 187-е место. Университет также по-прежнему входит в первую сотню вузов мира по уровню доходов от науки, занимая 95-е место в подрейтинге «Доля исследовательского бюджета в общем бюджете вуза».

Поясним, что международный рейтинг университетов RUR является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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