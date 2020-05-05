2020-05-05T05:39:01+03:00
Происшествия

Двое человек погибли в ДТП на трассе в Томской области

Еще одна пострадавшая доставлена с травмами в больницу
Алиса Селезнева
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фото: УМВД России по Томской областифото: УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария со смертельным исходом произошла 3 мая, около 04 часов 50 минут, на 8-ом километре автодороги Асино-Нижние Соколы.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, 1985 года рождения, выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, а также девушка-пассажир, 2000 года рождения, погибли на месте Ещё одна пассажирка, 2000 года рождения, с травмами доставлена в медицинское учреждение. – сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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