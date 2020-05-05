Накануне Дня Победы в томских дворах проходят персональные концерты для ветеранов

5 Май 2020 2020-05-05T05:10:37+03:00

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4 мая «фронтовая бригада» из самодеятельных артистов и волонтеров выступила во дворе многоэтажки на ул. Ленской областного центра. Здесь проживает участник Великой Отечественной войны Григорий Кулиш, которому в этот день исполнилось 94 года. В честь именинника артисты, прибывшие к дому на двух ретромобилях, исполнили несколько песен военных лет. – сообщает пресс-служба мэрии Томска.

-Григорий Матвеевич Кулиш родился 4 мая 1926 года. В октябре 1943 года был призван в ряды Советской армии из Казахстана, служил в Семипалатинске. Летом 1945 года в составе 44-стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии войск НКВД был направлен на Восток, где участвовал в войне с Японией. До 1961 года служил в пограничных войсках. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу». - говорится в сообщении.

Сегодня, 5 мая, поздравления с днем рождения и годовщиной Победы из окна своего дома будет принимать участница Великой Отечественной войны Герасимова Галина Михайловна, проживающая на улице 79-й Гвардейской Дивизии. Ее поздравит творческая группа дома культуры «Томский перекресток».

В общей сложности, в преддверии Дня Победы персональными концертами в Томске поздравят свыше 100 участников войны. Под их окнами выступят участники ансамбля «Разноцветье», творческих коллективов домов культуры «Маяк», «Светлый», «Томский перекресток», педагоги по вокалу детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств № 1. Также выездной концерт запланирован на 7 мая возле областного Дома ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU