2020-05-04T21:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 5 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 128

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 5 мая 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 130 случаев заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 130 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 5 мая, в Томской области зафиксировано 128 случаев COVID-19. Из них 9 – вчера. Шесть из девяти человек госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти № 2 областного центра, двое из них входят в группу риска по возрасту. Источниками заболевания восьми человек стали контакты с ранее заболевшими, у одного – причины заражения устанавливаются эпидемиологами.

Сегодня лечение в стационарах проходят 59 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены пять больных, из них двое на инвазивной вентиляции легких, трое – на масочной.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 49 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 743 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 21 690 исследований.

В Томской области зарегистрировано 128 случаев заболевания коронавирусом: 85 человек находятся на лечении, 41 человек выздоровел, двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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