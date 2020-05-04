2020-05-04T12:21:06+03:00
Общество

Томичи смогут оформить пособие по безработице в МФЦ

Прием осуществляется по предварительной записи
Елена Реутова
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Подать заявление на пособие по безработице можно в МФЦПодать заявление на пособие по безработице можно в МФЦФото: из открытых источников
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Жители Томска и Томского района могут подать заявление в центр занятости, встать на учет по безработице и оформить пособие в отделе многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы» (Томск, ул. Тверская, 74). Прием осуществляется только по предварительной записи.

Такая услуга предоставляется тем, кто не может оформить эту выплату онлайн через портал «Работа в России». Предварительно перед посещением МФЦ необходимо обратиться на горячую линию службы занятости Томской области по телефону 8-800-200-12-02.

Для оформления выплаты потребуется паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (при наличии) и реквизиты банковского счета.

Право на пособие есть у тех, кто нуждается в трудоустройстве. Это касается тех, кто закончил обучение и не имеет стажа, был уволен или попал под сокращение, намерен закрыть индивидуальное предпринимательство.

Обратившемся на прием также помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, если нет учетной записи, и разместить резюме на портале «Работа в России», где подаются заявления на выплату пособия по безработице. Заявителю достаточно заполнить заявление и резюме. Информацию о прежнем месте работы, уровне зарплаты, достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять через межведомственное взаимодействие. Одновременно будет идти поиск вакансий, предложения будут поступать в личный кабинет. Если в течение 10 дней соискатель не найдет работу, специалисты центров занятости рассмотрят вопрос о назначении пособия по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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