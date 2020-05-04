2020-05-04T09:22:03+03:00
Общество

В Науке, Северном городке и на Дербышевского в Томске появятся новые скверы

Томичи могут внести свои замечания в проекты благоустройства до 11 мая
Елена Реутова
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Внести изменения в проекты благоустройства может каждыйВнести изменения в проекты благоустройства может каждыйФото: из открытых источников
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По просьбе томичей, жителей отдаленных от центра микрорайонов, администрация города вместе с ТГАСУ разработали дизайн-проекты Парка ученых в мкр. Наука, бульвара в Северном городе и Купеческого сквера в пер. Дербышевском и других общественных пространств.

Так, в Науке предлагают благоустроить общественное пространство по ул. Кащенко, 10. Здесь планируют создать природно-рекреационный комплекс. Концепция эскизного решения отражает в себе дух науки Томска и выражается в элементах благоустройства, декора и тротуарной плитки. Для любителей спорта здесь могут появиться площадки для мини-футбола, скейтборда и баскетбола, спортивные снаряды и полоса препятствий. Для проведения культурных мероприятий может быть смонтирована сцена и скамейки для зрителей. Для малышей оборудуют свою зону. Кроме того, сегодня рассматривается возможность и установке на входной группе познавательной информации о томских ученых. Авторы проекта предлагают отдать предпочтение деревянным конструкциям с водоотталкивающей пропиткой.

Комфортные пешеходные зоны с освещением, садовыми диванами и современным озеленением могут быть благоустроены по ул. Северный городок, в пер. Дербышевском, 17, Музыкальном, 3 и др. Дизайн-проекты этих и других участников рейтингового голосования доступны по ссылке. Лидеры голосования горожан, которое стартует 11 мая, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Свои предложения о том, как следует скорректировать представленные дизайн-проекты, нужно направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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