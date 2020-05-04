Томские старшеклассники отличились на Всесибирской олимпиаде школьников

4 Май 2020 2020-05-04T06:49:28+03:00

Победители могут получить приглашения в Летнюю школу, которая проходит в новосибирском Академгородке. Фото: из открытых источников

Победители и призеры могут получить преференции при поступлении в вузы

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В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников – самой масштабной за Уралом. В число ее победителей и призеров вошли 30 старшеклассников из Томска и Северска.

Олимпиаду проводит Специализированный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ) по профильным предметам: информатике, химии, физике, математике, биологии и астрономии. Состязание проводится в три тура – два отборочных и один заключительный. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири, Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане. В 2019/2020 учебном году в заключительный тур прошли почти 6 560 школьников, общее число участников трех туров достигло 31 900. Призерами и победителями финального этапа стали 1 858 участников.

Школьники из Томской области в 2020 году получили 30 дипломов призеров и победителей: 13 – по математике, 5 – по химии, 6 – по физике, 4 – по биологии, 2 – по астрономии. Среди награжденных есть учащиеся лицея № 7, лицея при ТПУ, Томского физико-технического лицея, школы «Перспектива», средней школы № 32, гимназии № 29, лицея № 84 и Северского физико-математического лицея. Старшеклассник Александр Хоцков стал абсолютным победителем олимпиады по физике среди 10-х классов, набрав максимально возможный балл.

Победители заключительного этапа, оканчивающие 8-й, 9-й и 10-й классы, имеют право на внеконкурсное поступление в СУНЦ НГУ. Ученики выпускных классов, ставшие призерами и победителями, могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы (согласно критериям, установленным учебными заведениями).

ИСТОЧНИК KP.RU