Система быстрых платежей заработала для томичей с 1 мая

4 Май 2020 2020-05-04T04:32:25+03:00

Комиссия за переводы до 100 тысяч рублей в месяц не взимается

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С 1 мая 2020 года томичи, как и все граждане России могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП). Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП.

При переводах свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Напомним, что СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона.

На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.

ИСТОЧНИК KP.RU