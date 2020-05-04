Система быстрых платежей заработала для томичей с 1 мая
Комиссия за переводы до 100 тысяч рублей в месяц не взимается
В СПБ участвует 55 банковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
С 1 мая 2020 года томичи, как и все граждане России могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП). Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП.
При переводах свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.
Напомним, что СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона.
На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.
ИСТОЧНИК KP.RU