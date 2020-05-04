2020-05-04T04:32:25+03:00
Экономика

Система быстрых платежей заработала для томичей с 1 мая

Комиссия за переводы до 100 тысяч рублей в месяц не взимается
Елена Реутова
Поделиться:
В СПБ участвует 55 банковВ СПБ участвует 55 банковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 1 мая 2020 года томичи, как и все граждане России могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП). Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП.

При переводах свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Напомним, что СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона.

На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Система быстрых платежей заработала для томичей с 1 мая
Коронавирус в Томске, последние новости на 4 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 119
За минувшие сутки в Томской области 4 жителя попались на уловки мошенников
В Томской области зарегиcтрирован второй случай смерти пациента с COVID-19
Коронавирус в Томске: стало известно о 17 новых случаях заражения COVID-19
Томские волонтеры ищут мужчину, который ушел из дома и пропал
Целевой капитал эндаумента Томского госуниверситета вырос с 4,5 до 46,5 миллионов рублей
Коронавирус в Томске, последние новости на 3 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 119
Коронавирус в Томске: стало известно о 5 новых случаях заражения COVID-19
Шестеро молодых томичей стали победителями конкурса «УМНИК-НТИ»
Томские предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить бесплатную юридическую помощь
Цех по производству самопального алкоголя ликвидирован в Томской области
Томские архитекторы: снос печей ведет к разрушению исторических зданий
С 1 мая восстановлено движение вечерних электропоездов из Томска в Тайгу
Коронавирус в Томске, последние новости на 2 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 102
Коронавирус в Томске: стало известно о 8 новых случаях заражения COVID-19
Ограничение движения транспорта по ул. 5-ой Армии в Томске продлено
Строительство тоннеля на 76-м километре томской железной дороги стартует после майских праздников
Несмотря на расстояние, остаемся вместе