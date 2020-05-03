За минувшие сутки в Томской области 4 жителя попались на уловки мошенников

3 Май 2020 2020-05-03T13:39:13+03:00

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В Томской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан с использованием телекоммуникационных средств связи.

В общей сложности граждане передали мошенникам более 150 000 рублей. Жертвами криминальных деяний стали 2 женщин и 2 мужчин. Все потерпевшие в возрасте от 21 до 62 лет. В 3 случаях пострадавшие стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками банков, один гражданин совершили покупку у злоумышленников в сети Интернет.

Наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированном списании денег, попытке снятия денежных средств, совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными при электронном переводе своих сбережений, постараться исключить безналичные переводы при осуществлении покупок в сети Интернет. Ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям, в том числе по телефону, персональные данные, реквизиты банковских карт, защитный коды на оборотной стороне, а также коды подтверждения операций, пришедших Вам посредством SMS-сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU