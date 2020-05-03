2020-05-03T11:24:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области зарегиcтрирован второй случай сперти пациента с COVID-19

Об этом сегодня рассказал Иван Деев
Елена Реутова
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Второй пациент скончался от коронавируса в ТомскеВторой пациент скончался от коронавируса в ТомскеФото: из открытых источников
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Вчера вечером в респираторном госпитале на базе МСЧ N 2 умер второй пациент с коронавирусной инфекцией.

- С первого дня на протяжении всех десяти дней госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и почек, в том числе в стадии декомпенсации. В стационаре пациент получал противовирусную и антибактериальную терапию. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Как и первый скончавшийся в Томской области 30 апреля, пациент был старше 70 лет, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Напомним, что сегодня в Томске зарегистрировано 17 новых случаев заболевания. Только один из них привозной. Остальные за последние сутки имели контакты с ранее выявленными пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции.

Сегодня лечение в стационарах проходят 48 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных. Трое за последние сутки выздоровели, еще четверо готовятся к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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