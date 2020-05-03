Коронавирус в Томске: стало известно о 17 новых случаях заражения COVID-19

3 Май 2020 2020-05-03T11:11:54+03:00

Майские праздники побили рекорд по ежедневному приросту заболевших Фото: из открытых источников

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Сегодня, 3 мая, в Томской области выявлено 17 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 119 подтвержденных случаев.

Таким образом, сегодня в регионе зафиксирован рекордный прирост заразившихся за все время наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU