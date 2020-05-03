2020-05-03T11:11:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 17 новых случаях заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 119
Елена Реутова
Поделиться:
Майские праздники побили рекорд по ежедневному приросту заболевшихМайские праздники побили рекорд по ежедневному приросту заболевшихФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 мая, в Томской области выявлено 17 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 119 подтвержденных случаев.

Таким образом, сегодня в регионе зафиксирован рекордный прирост заразившихся за все время наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки в Томской области 4 жителя попались на уловки мошенников
В Томской области зарегиcтрирован второй случай сперти пациента с COVID-19
Коронавирус в Томске: стало известно о 17 новых случаях заражения COVID-19
Томские волонтеры ищут мужчину, который ушел из дома и пропал
Целевой капитал эндаумента Томского госуниверситета вырос с 4,5 до 46,5 миллионов рублей
Коронавирус в Томске, последние новости на 3 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 119
Коронавирус в Томске: стало известно о 5 новых случаях заражения COVID-19
Шестеро молодых томичей стали победителями конкурса «УМНИК-НТИ»
Томские предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить бесплатную юридическую помощь
Цех по производству самопального алкоголя ликвидирован в Томской области
Томские архитекторы: снос печей ведет к разрушению исторических зданий
С 1 мая восстановлено движение вечерних электропоездов из Томска в Тайгу
Коронавирус в Томске, последние новости на 2 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 102
Коронавирус в Томске: стало известно о 8 новых случаях заражения COVID-19
Ограничение движения транспорта по ул. 5-ой Армии в Томске продлено
Строительство тоннеля на 76-м километре томской железной дороги стартует после майских праздников
Несмотря на расстояние, остаемся вместе