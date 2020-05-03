2020-05-03T05:13:44+03:00
Умный город

Целевой капитал эндаумента Томского госуниверситета вырос с 4,5 до 46,5 миллионов рублей

Эндаумент-фонд вуза отметил 10-летний юбилей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Выпускники ТГУ становятся его меценатами и поддерживают студентов сегодняВыпускники ТГУ становятся его меценатами и поддерживают студентов сегодняФото: из открытых источников
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Ключевым направлением финансирования Эндаумент-фонда вуза являются стипендиальные программы для учащихся ТГУ и проекты, нацеленные на развитие университета. За прошедшие годы в Фонд поступило более 1000 пожертвований. За 10 лет целевой капитал фонда вырос в 10 раз – с 4,5 до 46,5 миллионов рублей.

В эндаументах многих университетов мира значимую роль играют выпускники, и ТГУ – не исключение. Бывшие студенты благодарные университету, всё чаще участвуют в его развитии с помощью пожертвований. Владимир Самокиш, Тимур Хисматуллин, Александр Ратахин, Андрей Тютюшев, Наталья Лугина и многие другие – это те, кто поддерживает стипендиальные программы для нынешнего поколения студентов, постоянно продвигает эту традицию в своей среде единомышленников. Благодаря их работе количество стипендиатов постоянно растёт, и уже 100 студентов ТГУ стали получателями стипендий Эндаумент-фонда ТГУ.

Наибольшее количество вкладов было внесено в Эндаумент-фонд в год 140-летия ТГУ. Многие выпускники университета, студенты, преподаватели (в том числе и других вузов) сделали пожертвование на памятник основателям первого университета Сибири Дмитрию Менделееву и Василию Флоринскому. Монумент, установленный в Университетской роще, быстро стал одним из символов Томска.

В настоящее время при поддержке Эндаумент-фонда в ТГУ реализуется 11 проектов. Среди них есть как продолжающиеся, так и новые благотворительные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Целевой капитал эндаумента Томского госуниверситета вырос с 4,5 до 46,5 миллионов рублей
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