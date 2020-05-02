2020-05-02T21:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 3 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 102

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 3 мая 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 104 случая заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 104 случая заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 3 мая, в Томской области зафиксировано 102 случаев COVID-19. Из них пять – вчера. У четверых болезнь протекает без симптомов, они изолированы. У одного заболевшего COVID-19 - легкие признаки ОРВИ, он госпитализирован в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти N 2 областного центра.

Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, отметив, что все заболевшие за сутки ранее контактировали с пациентами с коронавирусом.

Иван Деев также уточнил, что в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 51 пациент. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 64 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1 259 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 20 249 исследований.

В Томской области зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусом: 51 на лечении, 24 выздоровели, один умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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