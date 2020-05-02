Коронавирус в Томске, последние новости на 3 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 102
На сегодня, 3 мая, в Томской области зафиксировано 102 случаев COVID-19. Из них пять – вчера. У четверых болезнь протекает без симптомов, они изолированы. У одного заболевшего COVID-19 - легкие признаки ОРВИ, он госпитализирован в респираторный госпиталь, развёрнутый в медсанчасти N 2 областного центра.
Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, отметив, что все заболевшие за сутки ранее контактировали с пациентами с коронавирусом.
Иван Деев также уточнил, что в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 51 пациент. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 64 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.
За сутки взято на исследование 1 259 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 20 249 исследований.
В Томской области зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусом: 51 на лечении, 24 выздоровели, один умер.
ИСТОЧНИК KP.RU