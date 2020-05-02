2020-05-02T11:38:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 5 новых случаях заражения COVID-19

Число зараженных коронавирусом в регионе достигло 102
Алиса Селезнева
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Число томичей зараженных новым коронавирусом превысило 100 человекЧисло томичей зараженных новым коронавирусом превысило 100 человекФото: из открытых источников
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Сегодня, 2 мая, в Томской области выявлено 5 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 102 подтвержденных случая COVID-19. 24 человека выздоровели, один из заболевших скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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