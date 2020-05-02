Коронавирус в Томске: стало известно о 5 новых случаях заражения COVID-19
Число зараженных коронавирусом в регионе достигло 102
Число томичей зараженных новым коронавирусом превысило 100 человекФото: из открытых источников
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Сегодня, 2 мая, в Томской области выявлено 5 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 102 подтвержденных случая COVID-19. 24 человека выздоровели, один из заболевших скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU