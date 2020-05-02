Шестеро молодых томичей стали победителями конкурса «УМНИК-НТИ»

2 Май 2020 2020-05-02T11:00:25+03:00

Начинающие ученые получат по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов

Изменить размер текста: A A

Дирекция российского Фонда содействия инновациям утвердила списки проектов – победителей конкурса «УМНИК-НТИ 2019», куда вошли шестеро томских молодых ученых. Трое из них представляют госуниверситет, по одному – политехнический, университет систем управления и радиоэлектроники, а также национальный исследовательский медцентр РАН.

Конкурс нацелен на поддержку проектов, направленных на преодоление технологических барьеров, которые препятствуют прорывному развитию в ключевых областях технологического прогресса. Эти барьеры определены Ассоциацией стратегических инициатив (АСИ) и сгруппированы по нескольким направлениям.

По направлению «Аэронет» одобрение получили две разработки томичей: это высотометр (Станислав Газитов, ТУСУР) и всепогодный сканер поверхности для БПЛА (Петр Щербаков, ТГУ). По направлению «Нейронет» отмечены разработка программного обеспечения для диагностирования болезни Гентингтона (Дэнсэма Гомбоева, ТНИМЦ) и тренировочное устройство для людей с дефицитом локомоторных функций конечностей (Сергей Коршунов, ТПУ).

По направлению «Автонет» одобрена разработка ультразвукового сканера поверхности дорожного покрытия (Надежда Ерзакова, ТГУ). Наконец, разработка фотопроводящих дипольных антенн (Даниил Кобцев, ТГУ) признана перспективной в направлении «Технет». Все победители получат по 500 000 рублей на развитие своих проектов.

Организаторы напоминают: 8 мая завершается прием заявок на конкурс «УМНИК - Цифровая Россия. Томск», направленный на поддержку проектов, относящихся к сквозным направлениям национальной программы «Цифровая экономика». Подать заявку на этот и другие конкурсы можно по ссылке: https://umnik.fasie.ru/dataeconomy/

ИСТОЧНИК KP.RU