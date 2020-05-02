Томские предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить бесплатную юридическую помощь

2 Май 2020 2020-05-02T09:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В настоящее время около 70 студентов Юридического института ТГУ оказывают бесплатную консультационную помощь тем, кто обращается в Юридическую клинику (Центр клинических методов обучения ЮИ ТГУ). В ближайшие дни количество консультантов из числа учащихся планируется увеличить до 100 - в связи с тем с резко возросшим количеством обращений от представителей малого бизнеса, пострадавших от экономических последствий пандемии – сообщает пресс-служба университета.

- Раньше, как правило, в Юридическую клинику обращались люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но не из числа предпринимателей. После того, как многим компаниям на время пандемии коронавируса пришлось закрыться, юридическая помощь потребовалась и малому бизнесу. – В каких-то случаях удается ответить сразу, иногда дальнейшая связь идет по электронной почте. Ответы готовятся быстро, студенты заверяют их у преподавателей и отправляют адресату. Люди спрашивают о мерах поддержки малого бизнеса, как снизить арендную плату или оформить арендные «каникулы». Есть вопросы о том, можно ли признать сложившиеся обстоятельства форс-мажором, кому можно возобновить свою деятельность и так далее. Есть вопросы и от турагентств, и от туристов, которые не смогли полететь в отпуск. – рассказала Татьяна Трубникова, директор ЦКМО ЮИ ТГУ .

Юридическая клиника ТГУ также составляет официальные письма в адрес арендодателей, которые отказываются идти навстречу нанимателям помещений – с указанием нормативных документов, в которых прописан порядок их взаимоотношений на период пандемии. Судебных процессов, где интересы предпринимателей представляли бы студенты-юристы ТГУ, пока не было, но такая возможность не исключается.

Напомним, Центр клинических методов обучения ЮИ ТГУ создан в 2001 году. Под его эгидой студенты старших курсов под руководством преподавателей-кураторов, оказывают бесплатную юридическую помощь землякам. Ежегодно в Центр обращается около 250-300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU