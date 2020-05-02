Томские архитекторы: снос печей ведет к разрушению исторических зданий

2 Май 2020 2020-05-02T06:38:54+03:00

Печь – важный элемент деревянного дома, обеспечивающий не только отопление, но и вентиляцию. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Одной из причин разрушения старых деревянных зданий – визитной карточки Томска – является снос печей без выполнения компенсационных мероприятий, обеспечивающих необходимую вентиляцию. К такому выводу в ходе исследования пришла магистрант Томского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Резниченко.

Обследование деревянной жилой застройки конца ХIХ – начала ХХ веков в историческом районе «Воскресенская гора» на предмет сохранности печного отопления и выявления наиболее ценных печей в архитектурно-художественном отношении было проведено в Томске впервые. На территории сохранился массив деревянной застройки, не имеющей центрального отопления. Однако с каждым годом объектов изучения становится все меньше, отмечается в сообщении ТГАСУ.

При проведении натурного обследования было выявлено 295 объектов для изучения и зафиксировано 124 печи, дана оценка их технического состояния и степени сохранности. Самой ценной в архитектурно-художественном отношении признана печь в доме по улице Октябрьской, 33 (здание 1900 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения). Нагревательное устройство находится в работоспособном состоянии и сохранилось практически в первоначальном виде.

По мнению экспертов ТГАСУ, печь – важный элемент инженерно-технического оборудования, которое необходимо изучить в зданиях, чтобы их не утратить. А разработку мер по сохранению наиболее ценных старинных печей следует провести как можно скорее с привлечением специалистов Центра по охране памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU