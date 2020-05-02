С 1 мая восстановлено движение вечерних электропоездов из Томска в Тайгу

2 Май 2020 2020-05-02T05:16:15+03:00

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АО «Кузбасс-пригород» в целях организации перевозок пассажиров в летний период на территории Кемеровской и Томской областей внесла изменения в расписание пригородных поездов.

Так, с 1 мая 2020 года восстановлено движение пригородных поездов в направлениях Томск-2 – Асино, Томск – Басандайка. Также вернулись в расписание и вечерние рейсы из Томска в Тайгу, которые не выполнялись с 10 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и падения пассажиропотока. Теперь движение пригородных поездов №6096 Тайга — Томск-I (отправление в 20:55, прибытие в 22:59) и №6095 Томск-I — Тайга (отправление в 23:30, прибытие в 1:26) по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям возобновлено.

- В настоящее время все вагоны пригородных поездов перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок. Не прошедший такую дезинфекцию поезд не может отправиться в рейс. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. Сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты,проходят ежедневный контроль состояния здоровья. – говорится в сообщении компании -перевозчика.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород» и на сайте .

ИСТОЧНИК KP.RU