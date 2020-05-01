Коронавирус в Томске, последние новости на 2 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 97

1 Май 2020 2020-05-01T21:00:05+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 99 случаев заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 2 мая 2020 года

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На сегодня, 2 мая, в Томской области зафиксировано 97 случаев COVID-19. Из них восемь – вчера. Половина новых заболевших госпитализированы в стационары: трое в респираторном госпитале медсанчасти № 2 (у двоих пневмония, у одного симптомы ОРВИ); один пациент с ОРВИ доставлен в 3-ю больницу Томска.

- У половины из выявленных за сутки заболевших болезнь протекает без симптомов, они изолированы, - сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он же уточнил, что один из новых диагнозов COVID-19 - «привозной»: эпидемиологическое расследование показало, что пациент прибыл с заболеванием из Москвы. Еще пять случаев инфицирования связаны с контактами с ранее заболевшими. Обстоятельства заболевания двоих жителей региона выясняются.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1 314 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 18 990 исследований.

В Томской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом: 64 на лечении, 24 выздоровели, один умер.

ИСТОЧНИК KP.RU