Ограничение движения транспорта по ул. 5-ой Армии в Томске продлено
До 11 мая включительно томичей просят выбирать другие пути
Движение транспорта ограничено до 24.00 11 маяФото: из открытых источников
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До 24 часов 11 мая 2020 г. движение автомобилей будет временно ограничено по ул. 5-ой Армии на участке от пр.Ленина до ул. Ижевской, - сообщают в Администрации города Томска.
Здесь бригады ООО «Томскводоканала» выполнят работы по прокладке сетей канализации в рамках строительства сетей водоснабжения.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU