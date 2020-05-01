Ограничение движения транспорта по ул. 5-ой Армии в Томске продлено

1 Май 2020 2020-05-01T10:13:45+03:00

Движение транспорта ограничено до 24.00 11 мая Фото: из открытых источников

До 11 мая включительно томичей просят выбирать другие пути

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До 24 часов 11 мая 2020 г. движение автомобилей будет временно ограничено по ул. 5-ой Армии на участке от пр.Ленина до ул. Ижевской, - сообщают в Администрации города Томска.

Здесь бригады ООО «Томскводоканала» выполнят работы по прокладке сетей канализации в рамках строительства сетей водоснабжения.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU