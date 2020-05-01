Несмотря на расстояние, остаемся вместе

1 Май 2020 2020-05-01T04:00:03+03:00

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В первом квартале 2020 г. объем отгрузок компании увеличился на 1,4%* по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем инвестиций «Балтики» в I квартале 2020 года составил 642 млн. рублей*, что на 56%* превышает показатель первого квартала прошлого года. Ключевыми направлениями капиталовложений стали закупка холодильников для торговых точек и оборудования для производства безалкогольного пива. «Балтика» является лидером рынка в сегменте российского безалкогольного пива с долей 42,5%**.

Пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния на результаты работы компании в I квартале 2020 г., поскольку вызванные ею ограничения затронули лишь конец марта.

Компания перестроила работу таким образом, чтобы выполнять все обязательства перед клиентами и дистрибьюторами и в полном объеме обеспечивать поставки продукции.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, заявил: «Здоровье и безопасность сотрудников — наш главный приоритет, и мы уже на ранней стадии пандемии приняли все необходимые меры для защиты работников от COVID-19. Я горжусь тем, что мы, несмотря на проблемы, вызванные вирусом, продолжаем предоставлять нашим клиентам сервис на высоком уровне».

«Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. Налоговые отчисления компании в российский бюджет в первом квартале 2020 г. составили 10,8 млрд. рублей. 68% из них — акцизы (7,3 млрд. рублей)*.

Результаты Carlsberg Group в регионе Восточная Европа

Регион Восточная Европа в I квартале продемонстрировал уверенные результаты. Органический рост чистой выручки составил 2,2%. На него повлияли снижение прайс-микса на 1% и органический рост объема продаж (+3,3%). Чистая выручка согласно отчетности выросла на 5,5%. На этот показатель оказал влияние валютный фактор (+3%).

Отрицательный прайс-микс в регионе сформировался под воздействием промодавления и в связи с необходимостью адаптации компании к насыщенной конкурентной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU