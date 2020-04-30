2020-04-30T13:15:39+03:00
75 лет Великой Победы

В Томске на билбордах и digital-экранах появились портреты ветеранов войны

На территории областного центра реализуются проекты «Мечты победителей» и «Победа в лицах»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Помнить и павших, и ныне живущих героев!Помнить и павших, и ныне живущих героев!Фото: из открытых источников
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В преддверии 75-летия Великой Победы в рамках всероссийских проектов «Мечты победителей» и «Победа в лицах» в Томске установлены билборды с портретами ветеранов войны.

Билборд с портретом Анатолия Николаевича Парубина и его цитатой: «Мы тоже, как и вы, хотели учиться, влюбляться, одним словом – жить» расположен рядом с домом фронтовика. Ветеран хотел поделиться историей своей жизни с будущим поколением, мечтал увидеть свое изображение на билборде, и она исполнилась.

Другие портреты ветеранов на билбордах и digital-экранах появились в Томске в рамках всероссийского проекта Общероссийского народного фронта «Победа в лицах». Помимо Анатолия Николаевича Парубина (94 года), это Михаил Васильевич Третьяков (96 лет), Евгения Сергеевна Коготкова (95 лет), Василий Филиппович Казак (96 лет), Наум Иосифович Фалькович (95 лет) и Федор Тимофеевич Бодаренко (94 года). Всех их посетили и сфотографировали координаторы проекта из ОНФ.

Проекты реализованы при поддержке департамента информационной политики администрации Томской области.

Всероссийский проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», 15 марта 2020 года запустил масштабную благотворительную акцию «Мечты победителей», которая приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. Заветные желания ветеранов и всех, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны, исполнены в рамках акции по всей стране.

Заявку для участия можно оставить на сайте мечтыпобедителей.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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