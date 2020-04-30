2020-04-30T13:01:48+03:00
Происшествия

За сутки в Томской области семь женщин и трое мужчин стали жертвами мошенников

Ловкачи выманили у них через интернет более 650 000 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Люди продолжают доверять свои секреты неизвестным телефонным проходимцамЛюди продолжают доверять свои секреты неизвестным телефонным проходимцамФото: из открытых источников
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В Томской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан с использованием телекоммуникационных средств связи.

Жертвами криминальных деяний стали 7 женщин и 3 мужчин. В общей сложности граждане передали мошенникам более 650 000 рублей. Все потерпевшие в возрасте от 20 до 62 лет. В 8 случаях пострадавшие стали жертвами мошенников, представившихся сотрудниками банков, одна потерпевшая дала объявление в сети интернет о продаже мебели и перевела свои денежные средства мошенникам-покупателям, другая женщина попалась на уловку мошенников, получив сообщение со страницы в одной социальных сетей от «родственницы» с просьбой перевести деньги.

Наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированном списании денег, попытке снятия денежных средств, совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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