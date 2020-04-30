2020-04-30T12:45:01+03:00
75 лет Великой Победы

Перед Днем Победы волонтеры раздадут томичам Георгиевские ленты

Акция пройдет в 4 крупных торговых центрах города, внутри которых есть продуктовые магазины
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мы помним, мы гордимся подвигом дедовМы помним, мы гордимся подвигом дедовФото: из открытых источников
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Томске стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздадут Георгиевские ленточки в индивидуальных зип-лок упаковках жителям Томска.

Акция пройдет 4 и 5 мая с 14.00 в 4 торговых центрах Томска внутри которых есть продуктовые магазины и аптеки: «Волна» (пр.Мира,48/3), «Смайл» (ул.Учебная,48д), «Изумрудный город», (пр.Комсомольский,13б) и «Манеж» (ул.Беринга,10).

Всего планируется раздать 6580 лент.

Все волонтеры будут экипированы футболкой с символикой Всероссийского общественного движения, а также, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией всеми средствами индивидуальной защиты – маска и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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