Перед Днем Победы волонтеры раздадут томичам Георгиевские ленты
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Томске стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздадут Георгиевские ленточки в индивидуальных зип-лок упаковках жителям Томска.
Акция пройдет 4 и 5 мая с 14.00 в 4 торговых центрах Томска внутри которых есть продуктовые магазины и аптеки: «Волна» (пр.Мира,48/3), «Смайл» (ул.Учебная,48д), «Изумрудный город», (пр.Комсомольский,13б) и «Манеж» (ул.Беринга,10).
Всего планируется раздать 6580 лент.
Все волонтеры будут экипированы футболкой с символикой Всероссийского общественного движения, а также, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией всеми средствами индивидуальной защиты – маска и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU