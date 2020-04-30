Первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Томской области

30 Апр 2020 2020-04-30T11:30:52+03:00

Отсчет смертей от коронавируса в Томской области начат Фото: из открытых источников

Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Иван Деев

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Сегодня, 30 апреля, в Томской области зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

- Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, - сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Также сегодня было выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Новые заболевшие госпитализированы в стационары: один пациент с признаками ОРВИ проходит лечение в инфекционном отделении больницы № 3, второй – с пневмонией в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска.

У двух человек контрольные смывы подтвердили выздоровление.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 63 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. За время работы обсерватора два человека были госпитализированы в инфекционные стационары с различными заболеваниями, в результате обследования в стационарах COVID-19 у них подтвержден не был.

За сутки взято на исследование 1 342 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 17 676 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU