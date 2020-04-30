Коронавирус в Томске: стало известно о 2 новых случаях заболевания COVID-19
Общее число выявленных случаев заражения в регионе достигло 89
На 30 апреля в регионе выявлено 2 новых случая заражения коронавирусомФото: из открытых источников
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Сегодня, 30 апреля, в Томской области выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в нашем регионе насчитывается 89 подтвержденных случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU