Коронавирус в Томске: стало известно о 2 новых случаях заболевания COVID-19

30 Апр 2020 2020-04-30T10:38:15+03:00

На 30 апреля в регионе выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, в Томской области выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в нашем регионе насчитывается 89 подтвержденных случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU