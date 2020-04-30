2020-04-30T10:31:09+03:00
Общество

Новая спецтехника для дезинфекции приступила к обработке улиц Томска

Каждая из дорожных машин, пополнивших автопарк «САХа», вмещает 10 кубометров дезраствора
Алиса Селезнева
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Новые машины оперативно выведены на уборку улиц Томска.Новые машины оперативно выведены на уборку улиц Томска.Фото: из открытых источников
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В среду, 29 апреля, были поставлены на регистрационный учет и поступили в распоряжение «САХа» две комбинированные дорожные машины ДМК-70 на базе КаМаз. Они оснащены дополнительными навесными распылителями,разбрызгивателями, химстойкими насосами. Каждая вмещает в себя до 10 «кубометров» дезраствора.

В четверг, новые машины, заправленные противовирусным средством «Дезарин», были выведены на обработку территорий Кировского и Октябрьского районов областного центра

- На одной из машин были продезинфицированы пр. Ленина, Кирова, площади у вокзала Томск-I и прилегающих магистралей – Нахимова, П. Осипенко, Усова и др. Вторую машину задействовали в дезинфекции улиц Октябрьского района: вблизи Областной клинической больницы, МСЧ № 2, перинатального центра, специализированного дома ветеранов по ул. И. Черных, 129/1, центра социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и комуслуг, ряда аптек и пр. Здесь же работают представители МЧС с ранцевыми распылителями. – сообщили представители мэрии.

После того, как город вернется к обычной жизни после пандемии, многофункциональные новинки будут задействованы в комплексном содержании улиц.

Помимо работ по дезинфекции, 44 единицы спецтехники выполняют сегодня механизированную уборку города. В частности, они очищают от песка прибордюрные полосы по пр. Ленина, Иркутскому тракту и ул. Дальне-Ключевской. Барьерные ограждения приводят в порядок на Коммунальном мосту с развязками во все стороны. Коммунальщики также белят деревья на Новособорной площади.

За минувшие сутки бригады «ТомслСАх» вывезли с улиц Томска 84 тонны смета и 130 «кубометров» мусора в мешках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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