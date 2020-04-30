2020-04-30T09:53:54+03:00
Общество

Почти две тысячи жителей Томской области пострадали от клещей за минувшую неделю

Больше всего присасываний опасного насекомого зафиксировано в столице региона
Алиса Селезнева
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Клещевый энцефалит -одна и з самых опасных инфекций.Клещевый энцефалит -одна и з самых опасных инфекций.Фото: из открытых источников
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С 23 по 29 апреля в Томской области зарегистрировано 1933 обращения граждан с присасываниями клещей, из них - 525 детей. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 1284 человека (в том числе, 341 ребенок) – сообщила в четверг, 30 апреля, пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В общей сложности, с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 2627 человек, пострадавших от клещей, в том числе 734 ребенка.

- В настоящее время продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области было привито 2798 человек, в том числе 960 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 24170 человек, из них 4883 ребенка.- отмечается в сообщении ведомства.

Противоклещевые обработки с начала сезона проведены на территории 328,9 га. Всего в этом году запланировано обработать от клещей 2350 га.

Для помощи жителям Томска, пострадавшим от клещей, в круглосуточном режиме работают кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций в "Межвузовской поликлинике" (Киевская, 74), "Детской больнице №1 (Московский тракт, 4). Жителям сельских муниципалитетов в случае присасывания клеща нужно обращаться в приемные покои районных больниц.

С 1 по 15 мая 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Томской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Все желающие в рабочие часы смогут получить на ней консультации специалистов, задать интересующие вопросы по вакцинации, мерам профилактики, противоклещевой обработке и т.д.

Звонки в праздничные дни будут приниматься по следующим телефонам: 1 мая - (3822) 55-06-24; 2 мая - (3822) 52-13-47; 3 мая - (3822) 44-67-32; 4 мая - (3822) 26-55-45; 5 мая - (3822) 44-56-79; 9 мая - (3822) 24-90-60; 10 мая - (3822) 52-13-47; 11 мая - (3822) 24-97-18;

- в рабочие дни - 8-800-350-44-55, (3822) 44-67-34, (3822) 24-97-18 и (3822) 51-05-29 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области).

Также можно круглосуточно обратиться в единый консультационный центр федерального Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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